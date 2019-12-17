Ростовчанин устроил поножовщину в одном из городских ночных клубов

СЕГОДНЯ 20:53 2019-12-17T20:53:38+03:00

При задержании у парня оказался тот самый нож

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В Ростове задержали мужчину, устроившего поножовщину в одном из ночных клубов.

Инцидент произошел 14 декабря в Кировском районе города. По предварительным данным, между посетителями ночного возник конфликт. Позже он перерос в ожесточенную драку, в которой один из оппонентов достал нож и ударил им двух других парней. Охрана смогла разнять посетителей и вызвать правоохранителей.

- Узнав о том, что в клуб едут полицейские, нападавший бросился бежать. Его задержали через некоторое время после ЧП. При нем было предполагаемое оружие, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Дебошира доставили в участок для разбирательства, а пострадавшие обратились к медикам.

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ИСТОЧНИК KP.RU