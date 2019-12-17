Живой символ наступающего года обойдется ростовчанам в 631 рубль
Спрос на белых крыс в преддверии 2020 года вырос вместе с ценой.
Специалисты признали Ростов-на-Дону городом с самым дорогим символом наступающего года – Белой Металлической Крысой. Горожанам это животное обойдется в 631 рубль. А это на 17% дороже, чем в прошлом году. Горожане искренне верят, что настоящее животное принесет им счастье, богатство и удачу в наступающем году.
В тройку лидеров по цене на грызунов также вошли Москва (808 рублей) и Краснодар (603 рубля). Желающим сэкономить на живом символе года предложили поехать в Красноярск, Самару или Ижевск. Такие данные опубликовал популярный интернет-магазин Авито.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новый год 2020: лучшие подарки для любителей активного образа жизни.
Новый год уже не за горами, а вместе с ним и самые приятные предпраздничные распродажи!
ИСТОЧНИК KP.RU