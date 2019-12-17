2019-12-17T21:23:45+03:00
Общество

Живой символ наступающего года обойдется ростовчанам в 631 рубль

В преддверии Нового года горожане стали чаще покупать этих декоративных животных
Иван ТИМОФЕЕВ
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Спрос на крыс возрос в преддверии Нового годаСпрос на крыс возрос в преддверии Нового годаФото: "КП" Архив
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Спрос на белых крыс в преддверии 2020 года вырос вместе с ценой.

Специалисты признали Ростов-на-Дону городом с самым дорогим символом наступающего года – Белой Металлической Крысой. Горожанам это животное обойдется в 631 рубль. А это на 17% дороже, чем в прошлом году. Горожане искренне верят, что настоящее животное принесет им счастье, богатство и удачу в наступающем году.

В тройку лидеров по цене на грызунов также вошли Москва (808 рублей) и Краснодар (603 рубля). Желающим сэкономить на живом символе года предложили поехать в Красноярск, Самару или Ижевск. Такие данные опубликовал популярный интернет-магазин Авито.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Живой символ наступающего года обойдется ростовчанам в 631 рубль
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