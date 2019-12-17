2019-12-17T22:01:03+03:00
Происшествия

Отечественный автомобиль насмерть сбил пешехода в центре Ростова

Погибший пытался перебежать дорогу в неположенном месте
Иван ТИМОФЕЕВ
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Автомобиль насмерть сбил пешехода в Ростове. Фото: скрин с видео "Ростов Глпавный"Автомобиль насмерть сбил пешехода в Ростове. Фото: скрин с видео "Ростов Глпавный"
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В Ростове случилась авария, в результате которой погиб человек.

Инцидент произошел сегодня, 17 декабря, около половины девятого вечера на пересечении улицы 22-я Линия и улицы Ченцова. Автомобиль Lada Granta ехал по дороге с положенной скоростью, но водитель не заметил в темноте пешехода, попытавшегося перебежать дорогу в неположенном месте. В результате чего горожанин попал под колеса машины и оказался сбит насмерть.

Очевидцы произошедшего вызвали скорую помощь и сняли последствия аварии на видео. Запись была опубликована в одном из городских пабликов соцсети, где ее незамедлительно прокомментировали пользователи.

«Опять перебегал в неположенном месте???», «Там же светофор, как так?», «Вот так идешь ... и все…», «Только что проезжал, тело накрыто», «Ух, горе какое кому-то под НГ», - написали ростовчане.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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