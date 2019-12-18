«Рождественский караван» Coca-Cola порадует подростков с ограниченными возможностями в Ростове

СЕГОДНЯ 08:09 2019-12-18T08:09:06+03:00

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Самый известный новогодний караван от Coca-Cola посетит донскую столицу и подарит праздник детям с ограниченными возможностями.

В этот раз Деды Морозы на украшенных огнями грузовиках привезут в Ростов целую инклюзивную программу. В прошлом году подобный перфоманс посетили более 120 гостей из 7 социальных учреждений, в организации приняли участие свыше 34 волонтеров.

Но в этом году стоит отметить то, что самим воспитанникам социальных учреждений предлагается стать соорганизаторами и таким образом найти себе друзей, а также просто порадовать тех, кто не смог прийти на праздник. Для участников будут работать различные тематические развлекательные зоны. Гости будут создавать новогодние игрушки и открытки, делать персональные фото-поздравления, научатся красиво упаковывать посылки. Именно эти подарки потом и получат воспитанники других социальных учреждений и фондов.

«Рождественский караван» также посетит Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Щёлков, Самару, Красноярск, Новосибирск, Владивосток и Екатеринбург. Знаменитые грузовики каждый год колесят по России с 2000 года, но именно в инклюзивном формате только с 2017 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU