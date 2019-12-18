Ростовчанка Мария Лиман шокировала подписчиков признанием о наличии мужа

СЕГОДНЯ 08:39 2019-12-18T08:39:35+03:00

«Лично я поеду с мужем и с друзьями на Бали, а в начале января приеду в Ростов к родителям»

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Ростовская звезда Playboy Мария Лиман поделилась со своими подписчиками грандиозными планами на Новогодние праздники и вскользь упомянула о муже.

Как ни странно, для этого поста девушка не стала обнажаться, а наоборот оделась потеплее. Красавица нарядила зимнюю куртку и даже накинула на роскошные темные волосы капюшон. Судя по трубочке внизу экрана, девушка еще и попивает горячий напиток. Под снимком Маша поинтересовалась у подписчиков планами на Новый год и раскрыла все свои карты.

- Время и традиции меняются, раньше люди в России предпочитали встречать Новый Год исключительно в семейном кругу, но все больше идёт тенденция встречать Новый Год с друзьями и в первых числах января приезжать к родителям. Давайте проведём опрос, где Вы будете встречать Новый Год? Лично я поеду с мужем и с друзьями на Бали, а в начале января приеду в Ростов к родителям, - написала Лиман.

«У тебя есть муж? И он пускает тебя зад свой выкладывать на показ? “Настоящий мужик”…», «Бедный Ваш муж», «С каким еще мужем?», «У тебя есть муж???», - написали шокированные подписчики секс-бомбы.

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ИСТОЧНИК KP.RU