2019-12-18T08:39:35+03:00
Общество

Ростовчанка Мария Лиман шокировала подписчиков признанием о наличии мужа

«Лично я поеду с мужем и с друзьями на Бали, а в начале января приеду в Ростов к родителям»
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Ростовская модель Мария Лиман оказалась замужней. Фото: аккаунт Марии Лиман в ИнстаграмРостовская модель Мария Лиман оказалась замужней. Фото: аккаунт Марии Лиман в Инстаграм
Изменить размер текста:

Ростовская звезда Playboy Мария Лиман поделилась со своими подписчиками грандиозными планами на Новогодние праздники и вскользь упомянула о муже.

Как ни странно, для этого поста девушка не стала обнажаться, а наоборот оделась потеплее. Красавица нарядила зимнюю куртку и даже накинула на роскошные темные волосы капюшон. Судя по трубочке внизу экрана, девушка еще и попивает горячий напиток. Под снимком Маша поинтересовалась у подписчиков планами на Новый год и раскрыла все свои карты.

- Время и традиции меняются, раньше люди в России предпочитали встречать Новый Год исключительно в семейном кругу, но все больше идёт тенденция встречать Новый Год с друзьями и в первых числах января приезжать к родителям. Давайте проведём опрос, где Вы будете встречать Новый Год? Лично я поеду с мужем и с друзьями на Бали, а в начале января приеду в Ростов к родителям, - написала Лиман.

«У тебя есть муж? И он пускает тебя зад свой выкладывать на показ? “Настоящий мужик”…», «Бедный Ваш муж», «С каким еще мужем?», «У тебя есть муж???», - написали шокированные подписчики секс-бомбы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двойное удовольствие от двух обнаженных красавиц получили подписчики Марии Лиман.

Девушки эротично обнимали друг друга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Стукнул резиновой дубинкой и отобрал телефон», - жертва ограбления в Ростовской области
Ростовчанка Мария Лиман шокировала подписчиков признанием о наличии мужа
«Рождественский караван» Coca-Cola порадует подростков с ограниченными возможностями в Ростове
Отечественный автомобиль насмерть сбил пешехода в центре Ростова
Живой символ наступающего года обойдется ростовчанам в 631 рубль
Ростовчанин устроил поножовщину в одном из городских ночных клубов
Три новых маршрута из Суворовского предложил добавить ростовчанин
Донское кафе закрыли после обнаружения крупной партии просроченного мяса и яиц
В Ростове общественный транспорт будет работать ночью в новогодние праздники
В Ростове за получение взятки осудили преподавателя местного вуза
«В Волгодонск метанулся пулей»: Сергей Шнуров посвятил донским сварщикам проникновенное стихотворение
У ростовского тракториста украли полмиллиона рублей с помощью СМС
100 млрд рублей в рамках дальневосточной ипотеки планирует выдать ВТБ
Соцсети: эвакуировали школу на Западном в Ростове-на-Дону
Отключение света в Ростове-на-Дону 18 декабря 2019: где и когда
В подземном переходе в центре Ростова орудовал разбойник с пистолетом
Грабитель с резиновой дубинкой забрал телефон, напав на жителя города Шахты
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по программам ипотечного кредитования
В Ростове-на-Дону назовут победителей международного конкурса IT-проектов «Моя школа»
Пьяный угонщик увел машину из-под носа автоледи в Ростовской области