«Стукнул резиновой дубинкой и отобрал телефон», - жертва ограбления в Ростовской области
В Ростовской области правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в совершении разбоя.
Инцидент произошел в городе Шахты. В ходе следствия выяснилось, что уроженец города Новошахтинска подкараулил на одной из городских улиц местного жителя. Завидев потенциальную жертву, злоумышленник подбежал и ударил мужчину резиновой дубинкой, после чего отобрал телефон и скрылся с места преступления.
Потерпевший незамедлительно обратился в местный отдел полиции с заявлением о разбое. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого по горячим следам. Его доставили в участок. Сотрудники полиции изъяли украденный гаджет и вернули владельцу.
- В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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Подозреваемые пытались скрыться.
ИСТОЧНИК KP.RU