2019-12-18T09:00:42+03:00
Происшествия

«Стукнул резиновой дубинкой и отобрал телефон», - жертва ограбления в Ростовской области

Злоумышленник подкараулил местного жителя на одной из городских улиц
Иван ТИМОФЕЕВ
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Подозреваемого в разбое поймали в Ростовской областиПодозреваемого в разбое поймали в Ростовской областиФото: Ирина ПОТЕРЯ
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В Ростовской области правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в совершении разбоя.

Инцидент произошел в городе Шахты. В ходе следствия выяснилось, что уроженец города Новошахтинска подкараулил на одной из городских улиц местного жителя. Завидев потенциальную жертву, злоумышленник подбежал и ударил мужчину резиновой дубинкой, после чего отобрал телефон и скрылся с места преступления.

Потерпевший незамедлительно обратился в местный отдел полиции с заявлением о разбое. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого по горячим следам. Его доставили в участок. Сотрудники полиции изъяли украденный гаджет и вернули владельцу.

- В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Подозреваемые пытались скрыться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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