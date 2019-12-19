2019-12-19T09:03:12+03:00
Происшествия

В Ростове иномарка «покалечила» отечественный автомобиль

Машины получили сильные механические повреждения
Иван ТИМОФЕЕВ
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В РОстове на западном иномарка снесла НивуВ РОстове на западном иномарка снесла НивуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В донской столице отечественный автомобиль сильно пострадал после столкновения с иномаркой.

Инцидент произошел вчера, 18 декабря около одиннадцати часов утра на улице Малиновского. По словам очевидцев, столкнулись два автомобиля Нива и Kia RIO в районе дома № 116. Удар был такой сильный, что отечественная легковушка вылетела с дороги и встала на крышу. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД.

- В результате аварии никто не пострадал. Обе машины получили механические повреждения, - сообщает портал DonDay.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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