2019-12-19T10:56:23+03:00
Происшествия

В Волгодонске майор полиции скончался после экзамена по физподготовке

39-летний мужчина приехал сдавать плановые нормативы
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Медики уже не смогли спасти потерявшего сознание мужчину.Медики уже не смогли спасти потерявшего сознание мужчину.Фото: Архив "КП"
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В Ростовской области произошел шокирующий инцидент, приведший к трагической смерти майора полиции. Об этом «Комсомольской правде» сообщил собственный источник в правоохранительных органах региона.

Командир-воспитатель взвода Новочеркасского суворовского училища приехал в волгодонский центр профессиональной подготовки МВД, где 16 декабря вместе со своими коллегами принял участие в плановой сдаче нормативов.

Стандартная процедура не доставила особых хлопот опытному сотруднику — 39-летний полицейский уверенно справился со всеми заданиями. Однако, сразу после завершения испытаний он вдруг почувствовал острое недомогание.

Тем не менее, воспитатель не стал придавать этому особого значения и отказался от госпитализации, видимо, решив справиться с проблемой собственными силами.

На следующий день полицейский майор потерял сознание в коридоре. Сотрудники центра немедленно вызвали скорую, но медики лишь констатировали смерть. По предварительным данным, к гибели могло провести сердечно-сосудистое заболевание, точную причину смерти назовут эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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