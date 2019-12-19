В Ростове-на-Дону нашли подростка, который ушел из дома и пропал
Полицейские разыскали 15-летнего мальчика, который ушел из дома в Первомайском районе Ростова-на-Дону и пропал. Об исчезновении ребенка заявила мама мальчика.
Сотрудники правоохранительных органов нашли мальчика во время оперативно-розыскных мероприятий на одной из улиц донской столицы.
- Противоправных действий в отношении школьника совершено не было. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
В отделении полиции инспекторы по делам несовершеннолетних провели с подростком и его близкими родственниками профилактическую беседу для предупреждения подобных ситуаций в будущем.
ИСТОЧНИК KP.RU