В Ростове-на-Дону нашли подростка, который ушел из дома и пропал

СЕГОДНЯ 11:11 2019-12-19T11:11:22+03:00

Ребенок не отвечал на телефонные звонки и сообщения

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Полицейские разыскали 15-летнего мальчика, который ушел из дома в Первомайском районе Ростова-на-Дону и пропал. Об исчезновении ребенка заявила мама мальчика.

Сотрудники правоохранительных органов нашли мальчика во время оперативно-розыскных мероприятий на одной из улиц донской столицы.

- Противоправных действий в отношении школьника совершено не было. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

В отделении полиции инспекторы по делам несовершеннолетних провели с подростком и его близкими родственниками профилактическую беседу для предупреждения подобных ситуаций в будущем.

ИСТОЧНИК KP.RU