Каждую четвертую ипотеку в стране выдает ВТБ

СЕГОДНЯ 11:31 2019-12-19T11:31:11+03:00

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Абсолютным лидером по приросту рыночной доли в сегменте ипотечного кредитования стал ВТБ по итогам десяти месяцев 2019 года. По данным ЦБ РФ, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го она выросла на 2,61 п.п. и достигла 23,43%. Так, за январь-октябрь текущего года банк увеличил объем выдач ипотеки до 525 млрд рублей, а по итогам ноября этот показатель вырос до 590 млрд. рублей. Ипотечный портфель банка превышает 1,65 трлн рублей.

- В текущем году мы демонстрируем лучшую динамику прироста доли среди всех игроков ипотечного рынка и фиксируем для себя исторически высокий показатель - 23,43%, - сообщил руководитель департамента ипотечного и автобизнеса ВТБ Евгений Дячкин. - Этому во многом способствует как улучшение условий по нашим программам и снижение ставок, так и плодотворное взаимодействие с нашими партнерами – застройщиками и риелторами России.

Как рассказали в банке, на сегодняшний день клиенты могут оформить ипотекупод 8,4% годовых. Предложение действительно для заемщиков с первоначальным взносом более 50% и действует до 31 декабря 2019 года. Кроме того, банк работает в рамках льготной правительственной программы «Ипотека с господдержкой» со ставкой в 5%. А с 16 декабря ВТБ принимает заявки и осуществляет выдачу ипотеки в рамках программы для жителей Дальнего Востока. Кредит по ней можно оформить под 2% годовых.