Дончанин стрелял из фейерверка в полицейского во время погони

СЕГОДНЯ 12:38 2019-12-19T12:50:02+03:00

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Сотрудники правоохранительных органов в Миллерово Ростовской области задержали 45-летнего мужчину, который выпустил в полицейского несколько залпов фейерверка, пытаясь скрыться.

Дончанина обвиняют по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Сотрудники полиции заподозрили мужчину в том, что он управляет машиной в состоянии алкогольного опьянения, поэтому остановили автомобилиста. Водитель отказался отказался предъявить документы сотрудникам ДПС и попытался сбежать.

В момент, когда правоохранители почти догнали водителя, но он попытался скрыться во что бы то ни стало. Автомобилист решил поджечь находящиеся в салоне фейрверки. Он выпустил восемь залпов пиротехники в одного из полицейских. В результате сотрудника правоохранительных органов была повреждена форма.

– В отношении подозреваемого суд вынес решение о мере пресечения в виде заключения под стражу, – сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Сейчас решается вопрос о проведении судебно-психиатрической экспертизы водителя, который стрелял из фейерверка в полицейского.

ИСТОЧНИК KP.RU