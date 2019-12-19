2019-12-19T15:03:49+03:00
Общество

"Жиру-бой!": Полина Диброва пытается похудеть к Новому году

Молодая мама уже похудела на три килограмма
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Мама троих сыновей Полина Диброва пытается сбросить лишний вес. Фото: Instgram Полина ДиброваМама троих сыновей Полина Диброва пытается сбросить лишний вес. Фото: Instgram Полина Диброва
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Жена супруга известного телеведущего Дмитрия Диброва Полина села на строгую диету. Многодетная мама поделилась первыми результатами похудения со своими подписчиками в Instagram.

Полинe Диброву стали чаще критиковать из-за внешнего вида. Женщины часто обсуждают внешний вид молодой многодетной мамы. Самые внимательные люди заметили, что супруга телеведущего набрала вес. Донскую красавицу даже заподозрили в беременности, но домыслы поклонников Полина Диброва не подтвердила.

Многодетная мама активно следит за своим физическим здоровьем. Женщина много времени уделяет своим троим сыновьям, ходит на бокс, а также ведет здоровый образ жизни, покупая экологически чистые и качественные продукты. А в последнюю неделю Полина Диброва и вовсе села на жесткую диету.Одним из любимых видов физической нагрузки для дончанки являются прогулки.

- Вчера был третий день моего детокса, который дал много сил и энергии. В итоге 6 часов сна. Думаю, никакой ветер не смог бы меня разбудить, если бы не внутренняя энергия, - сообщила Полина Диброва.

Судя по всему, красавица своим желанием похудеть хочет выглядеть идеально к Новому году. Известно, что Полина Диброва приметила себе несколько нарядов к празднику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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