В Ростове задержали руководителя пресс-службы городской администрации

СЕГОДНЯ 15:49 2019-12-19T15:52:53+03:00

Мария Давыдова много лет руководит пресс-службой.Фото аккаунт Мариии Давыдово в соцсетях

Это связано с госконтратками

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Сегодня, 19 декабря, стало известно о том, что руководитель пресс-службы городской администрации Мария Давыдова задержана. Об этом «Комсомольской правде» сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Собеседник издания отметил, что по этой причине в кабинете у Марии Давыдовой прошли обыски.

Следственные действия связаны с контрактами на пиар администрации в СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU