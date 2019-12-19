В Ростове задержали руководителя пресс-службы городской администрации
Это связано с госконтратками
Мария Давыдова много лет руководит пресс-службой.Фото аккаунт Мариии Давыдово в соцсетях
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Сегодня, 19 декабря, стало известно о том, что руководитель пресс-службы городской администрации Мария Давыдова задержана. Об этом «Комсомольской правде» сообщил источник в правоохранительных органах региона.
Собеседник издания отметил, что по этой причине в кабинете у Марии Давыдовой прошли обыски.
Следственные действия связаны с контрактами на пиар администрации в СМИ.
ИСТОЧНИК KP.RU