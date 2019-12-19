2019-12-19T16:22:59+03:00
Общество

Плохая дочь: Ростовчанка получила 10 лет тюрьмы за убийство отца

Женщина нанесла 60 ударов двумя ножами
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Приговор пока не вступил в законную силуПриговор пока не вступил в законную силуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Дончанку осудили за убийство отца, сообщили в четверг, 19 декабря, рассказали в СУ СКР по Ростовской области.

По предварительной информации, пенсионерка в очередной раз поругалась со своим престарелым отцом в августе этого года. Череда взаимных оскорблений перешла в поножовщине и схватила нож и нанесла родственнику не менее 60 ударов в разные части тела.

Отец женщины скончался от полученных травм на месте произошедшего.

- Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком 10 лет, - сообщили в ведомстве.

Приговор пока не вступил в законную силу. У осужденной будет время на обжалование решения суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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