Плохая дочь: Ростовчанка получила 10 лет тюрьмы за убийство отца
Дончанку осудили за убийство отца, сообщили в четверг, 19 декабря, рассказали в СУ СКР по Ростовской области.
По предварительной информации, пенсионерка в очередной раз поругалась со своим престарелым отцом в августе этого года. Череда взаимных оскорблений перешла в поножовщине и схватила нож и нанесла родственнику не менее 60 ударов в разные части тела.
Отец женщины скончался от полученных травм на месте произошедшего.
- Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком 10 лет, - сообщили в ведомстве.
Приговор пока не вступил в законную силу. У осужденной будет время на обжалование решения суда.
ИСТОЧНИК KP.RU