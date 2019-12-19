2019-12-19T16:28:05+03:00
Общество

Более двух тысяч домов капитально отремонтируют в Ростовской области в следующем году

В текущем году отремонтировано 1100 многоквартирных домов
Ольга КУБЫШЕВА
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Директор Ростовского областного фонда содействия капитальному ремонту Владислав Крюков. Фото: БЕЛЯЕВ ЮрийДиректор Ростовского областного фонда содействия капитальному ремонту Владислав Крюков. Фото: БЕЛЯЕВ Юрий
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В Ростовской области программа капитального ремонта начала работать в 2014 году. Благодаря реализации проекта, многоквартирные дома преображаются и повышается уровень комфортности проживания в них. Только в текущем году отремонтировано 1100 зданий, в общей сложности заменено более 2400 конструктивных элементов.

Как рассказал директор Ростовского областного фонда содействия капитальному ремонту Владислав Крюков, программа ремонта многоквартирных домов на 2019 год выполнена полностью. А качеством и темпами проведения работ большинство собственников довольны.

- Мы четко следим за ходом выполнения ремонтных работ на всех участках, - заверил Владислав Анатольевич. - На особом контроле – те объекты, которые требуют повышенного внимания. Это дома, где необходимо провести сразу несколько видов работ, здания, которые формируют исторический центр донской столицы, объекты культурного наследия. Положительных примеров много. Например, благодарственные отзывы мы получали от жильцов домов на ул. Ленина и ул. Страны Советов. Мы гордимся тем, что ежегодно выполняем план по ремонту многоквартирных домов на сто процентов!

К слову, уже в следующем году запланировано проведение работ по капитальному ремонту в 2100 многоквартирных домах Ростовской области.

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