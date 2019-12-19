«Мы за Быковскую!»: На прямую линию президента Владимира Путина ростовчане приехали с плакатом поддержки донского министра здравоохранения

СЕГОДНЯ 16:40 2019-12-19T16:47:17+03:00

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Ростовские журналисты пришли на 15-ю пресс-конференцию Владимира Путина с плакатом в поддержку министра здравоохранения донского региона Татьяны Быковской.

В социальные сети снимок из зала, где проходит пресс-конференция, разместил Владимир Денисов. Ранее его коллеги по холдингу выступили с заявлением в защиту Татьяны Быковской, которая в настоящее время находится под домашним арестом из-за утилизации отходов. Люди выразили надежду на, что «возбужденное в отношении министра уголовное дело будет расследовано предельно тщательно, а оценка ее действий окажется максимально беспристрастной».

Сторонники Быковской не смогли задать вопрос президенту страны. Пообщаться с президентом из донских журналистов смогла только главный редактор «Новочеркасских Ведомостей» Лидия Новосельцева. Депутат спросила о госполитике в сфере поддержки ВПК, а также пригласила Путина на Всемирный конгресс казаков. Мероприятия запланированы на начало сентября 2020 года.

Большая пресс-конференция Владимира Путина-2019: полная версия 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU