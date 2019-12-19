2019-12-19T17:20:48+03:00
Общество

«Полуголые фотографии могут быть эстетикой»: «Мисс Россия» Татьяна Котова выложила веский аргумент

Фото красавицы-модели в откровенных трусиках оценили тысячи человек
ГОШЕВ Игорь
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Татьяна привела несколько аргументов, по которым можно определить эстетичность снимка. Фото: Inatagram Татьяны Котовой.Татьяна привела несколько аргументов, по которым можно определить эстетичность снимка. Фото: Inatagram Татьяны Котовой.
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Пикантный разговор со своими поклонниками затеяла «Мисс Россия» Татьяна Котова. Модель вот уже не первый год будоражит умы подписчиков откровенными фото, за что нередко подвергается критике. Но не в этот раз красавица поделилась снимком в белоснежных трусиках, который подписала так:

- Откровенные фотографии – насколько это красиво? Для меня такие снимки – целое искусство! Ведь «полуголые» фотографии могут быть эстетикой.

kottovakottova
Откровенные фотографии насколько это красиво?
16050 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

При этом Татьяна привела несколько аргументов, по которым можно определить эстетичность снимка. В частности, должны быть красивое белье, которое удается гармонично демонстрировать в кадре, подчеркивающие достоинства фигуры изгибы и прогибы. При этом они не открывают «напоказ» всё и сразу, а остаются таинственными и загадочными.

Увиденное в исполнении модели оценили больше 16 тысяч человек.

kottovakottova
Татьяна Котова
14642 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Полуголые фотографии могут быть эстетикой»: «Мисс Россия» Татьяна Котова выложила веский аргумент
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