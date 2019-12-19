«Полуголые фотографии могут быть эстетикой»: «Мисс Россия» Татьяна Котова выложила веский аргумент
Пикантный разговор со своими поклонниками затеяла «Мисс Россия» Татьяна Котова. Модель вот уже не первый год будоражит умы подписчиков откровенными фото, за что нередко подвергается критике. Но не в этот раз красавица поделилась снимком в белоснежных трусиках, который подписала так:
- Откровенные фотографии – насколько это красиво? Для меня такие снимки – целое искусство! Ведь «полуголые» фотографии могут быть эстетикой.
При этом Татьяна привела несколько аргументов, по которым можно определить эстетичность снимка. В частности, должны быть красивое белье, которое удается гармонично демонстрировать в кадре, подчеркивающие достоинства фигуры изгибы и прогибы. При этом они не открывают «напоказ» всё и сразу, а остаются таинственными и загадочными.
Увиденное в исполнении модели оценили больше 16 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU