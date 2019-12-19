2019-12-19T17:38:01+03:00
Общество

Футболисты тренера ФК "Ростов" Валерия Карпина пожелали ему «не умереть на поле»

Они поздравили тренера с двухлетием работы
ПЕТР ДЕНИСОВ
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Благодаря Валерию Карпину команда добилась успехов в РПЛ. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"Благодаря Валерию Карпину команда добилась успехов в РПЛ. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"
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Футболисты "Ростова" поздравили главного тренера команды Валерия Карпина с двухлетием работы в клубе. Именно в этот день два года назад - 19 декабря 2017 года с ним был подписан договор.

Игроки основного состава сняли видеоролики, в которых сердечно поблагодарили своего нынешнего наставника за проделанную работу в клубе.

- Валерий Георгиевич, поздравляю вас с юбилеем. Желаю вам, чтобы вы еще как минимум 10 лет работали и возглавляли ФК "Ростов" как главный тренер. Желаю, чтобы мы вместе остались работать еще на семь-восемь лет как минимум. Желаю вам следующего ребенка – сына. Назовите его Ивелином. Следите за собой, за здоровьем, чтобы не умереть на поле! - поздравил тренера Ивелин Попов.

Желто-сине занимают третье место в РПЛ. Игроки имеют все шансы выйти в еврокубки. Этот результат футболисты смогли достигнуть под руководством Валерия Карпина. Именно благодаря его заслугам команда улучшила результаты и заняла достойное местов в турнирной таблице. Валерий Карпин же считает, что при донской футбольный "Ростов" еще не готов к первой строчке рейтинга.

Стоит отметить, что вскоре в семье Карпина произойдет радостное событие. Супруга тренера ждет второго ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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