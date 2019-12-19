В Ростове-на-Дону троллейбусы пустят по Таганрогскому проспекту и Ленина

СЕГОДНЯ 17:52 2019-12-19T17:55:13+03:00

Движение по новому маршруту запустят уже в следующем году. Фото: Архив КП

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Жители донской столицы вскоре смогут воспользоваться троллейбусом при перемещении из центра города в Стройгородок и Сельмаш, поездки будут осуществляться через проспект Ленина. Конкурс будет размещен в феврале 2020 года, сообщил «Ростовский городской транспорт».

По замыслу авторов проекта, маршрут №7 будет полностью дублировать автобус №5, который соединяет Центральный рынок с Сельмашем, а также едет по проспекту Ленина. А маршрут №17 свяжет Центральный рынок со Стройгородком. Троллейбусы будут ходить по проспекту Буденновскому.

О сроках запуска маршрута победителем конкурса пока не сообщается. Известно, что к победителям конкурсов на осуществление перевозок, которые пройдут до конца года, будет выставлено требование подготовить подвижной состав для выхода на маршрут в течение 90 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU