2019-12-19T17:55:13+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону троллейбусы пустят по Таганрогскому проспекту и Ленина

Это произойдет в 2020 году
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Движение по новому маршруту запустят уже в следующем году. Фото: Архив КПДвижение по новому маршруту запустят уже в следующем году. Фото: Архив КП
Изменить размер текста:

Жители донской столицы вскоре смогут воспользоваться троллейбусом при перемещении из центра города в Стройгородок и Сельмаш, поездки будут осуществляться через проспект Ленина. Конкурс будет размещен в феврале 2020 года, сообщил «Ростовский городской транспорт».

По замыслу авторов проекта, маршрут №7 будет полностью дублировать автобус №5, который соединяет Центральный рынок с Сельмашем, а также едет по проспекту Ленина. А маршрут №17 свяжет Центральный рынок со Стройгородком. Троллейбусы будут ходить по проспекту Буденновскому.

О сроках запуска маршрута победителем конкурса пока не сообщается. Известно, что к победителям конкурсов на осуществление перевозок, которые пройдут до конца года, будет выставлено требование подготовить подвижной состав для выхода на маршрут в течение 90 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Крик об одиночестве или дразнилка?»: Русская русалка Влада Чигирева опубликовала неординарное фото
В Ростове-на-Дону троллейбусы пустят по Таганрогскому проспекту и Ленина
Футболисты тренера ФК "Ростов" Валерия Карпина пожелали ему «не умереть на поле»
Фанаты рассмотрели пару лишних кило на бедрах «королевы брасса» Юлии Ефимовой
«Полуголые фотографии могут быть эстетикой»: «Мисс Россия» Татьяна Котова выложила веский аргумент
«Мы за Быковскую!»: На прямую линию президента Владимира Путина ростовчане приехали с плакатом поддержки донского министра здравоохранения
Более двух тысяч домов капитально отремонтируют в Ростовской области в следующем году
Плохая дочь: Ростовчанка получила 10 лет тюрьмы за убийство отца
В Ростове задержали руководителя пресс-службы городской администрации
"Жиру-бой!": Полина Диброва пытается похудеть к Новому году
Дончанин стрелял из фейерверка в полицейского во время погони
Каждую четвертую ипотеку в стране выдает ВТБ
В Ростове-на-Дону нашли подростка, который ушел из дома и пропал
В Волгодонске майор полиции скончался после экзамена по физподготовке
В Ростове-на-Дону мужчина устроил дебош в больнице
Ростовская модель Анастасия Костенко поделилась с подписчиками планами на Новый год
В Ростове иномарка «покалечила» отечественный автомобиль