2019-12-19T17:54:19+03:00
Общество

«Крик об одиночестве или дразнилка?»: Русская русалка Влада Чигирева опубликовала неординарное фото

Олимпийская чемпионка сама поздравила себя в Интернете с юбилеем
ГОШЕВ Игорь
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В копилке спортсменки множество побед и наград. Фото: Instagram Влады Чигиревой.В копилке спортсменки множество побед и наград. Фото: Instagram Влады Чигиревой.
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Свой день рождения российская синхронистка Влада Чигирева отмечала накануне, 18 декабря. И по этому поводу решила нестандартно подойти в Инстаграм к собственному поздравлению. Русская русалка сама же поздравила себя с юбилеем, опубликовав выразительное фото в откровенном купальнике. Его она подписала так:

- Брэд Питт, Кристина Агилера, Стивен Спилберг, с Днем Рождения вас! Знаю, что вы ни одного моего поста не пропускаете. Ну и меня с юбилеем.

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Ну и меня с юбилеем
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Неизвестно, поздравил ли ростовчанку кто-то из вышеперечисленных, но это с радостью сделали многие ее поклонники: «С днем рождения мандаринка! Всего тебе самого светлого и чистого», «Ты всегда огонек, который горит для всех» и «Не только удержания золотого Олимпа, но и покорение новых вершин Вам! И главное без травм! Счастья, здоровья и удачи Вам и Вашим близким!».

Было немало и комплиментов: «Богиня, из воды выходящая!», « Девушка-мечта!», «Как всегда неотразима!», «Владушка! Огонь». Но неожиданно последовал и вопрос: «Фото как крик об одиночестве мужчинам или дразнилка?». Однако он пока остался без ответа. Иногда красивые фото просто не нуждаются в комментариях.

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Вместо музыки - шум океана
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ИСТОЧНИК KP.RU

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