Жителя Ростовской области оштрафовали за фиктивную прописку иностранца

СЕГОДНЯ 18:10 2019-12-19T18:12:13+03:00

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Житель Семикаракорского района Ростовской области оштрафован за фиктивную прописку в своем доме иностранного гражданина. Как сообщила пресс-служба управления ФССП, гражданин другой страны не проживал в доме.

Владельцу недвижимости, который прописал иностранца пришлось объяснять свой поступок. В результате мужчина заплатил штраф в размере пять тысяч рублей.

Поначалу гражданин отказывался платить деньги в счет штрафа. Поэтому приставы предупредили должника о том, что подобное поведение и упрямство непременно повлечет за собой принудительное взыскание задолженности.

- После этого задолженность была погашена, - уточнили в региональной пресс-службе ФССП.

Стоит отметить, что жители Ростовской области редко прописывают в своих жилых домах граждан иностранных государств.

ИСТОЧНИК KP.RU