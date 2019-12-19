Жителя Ростовской области оштрафовали за фиктивную прописку иностранца
Житель Семикаракорского района Ростовской области оштрафован за фиктивную прописку в своем доме иностранного гражданина. Как сообщила пресс-служба управления ФССП, гражданин другой страны не проживал в доме.
Владельцу недвижимости, который прописал иностранца пришлось объяснять свой поступок. В результате мужчина заплатил штраф в размере пять тысяч рублей.
Поначалу гражданин отказывался платить деньги в счет штрафа. Поэтому приставы предупредили должника о том, что подобное поведение и упрямство непременно повлечет за собой принудительное взыскание задолженности.
- После этого задолженность была погашена, - уточнили в региональной пресс-службе ФССП.
Стоит отметить, что жители Ростовской области редко прописывают в своих жилых домах граждан иностранных государств.
ИСТОЧНИК KP.RU