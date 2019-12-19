В Ростовской области после ссоры с опекуном пропал ребенок

СЕГОДНЯ 18:19 2019-12-19T18:19:52+03:00

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В Сальском районе разыскивают девятиклассника, который ушел из дома и не вернулся. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, ЧП произошло в селе Крученая Балка. Ученик девятого класса жил в семье опекуна, который воспитывает еще пятерых детей.

Накануне, 18 декабря, подросток поссорился с мужчиной. В отместку, охваченный обидой, мальчик ушел из дома.

Опекун написал заявление в полицию. Сейчас парня разыскивают оперативники.

ИСТОЧНИК KP.RU