В Ростовской области после ссоры с опекуном пропал ребенок
Его разыскивает полиция
Опекун после пропажи школьника пошел в полициюФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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В Сальском районе разыскивают девятиклассника, который ушел из дома и не вернулся. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, ЧП произошло в селе Крученая Балка. Ученик девятого класса жил в семье опекуна, который воспитывает еще пятерых детей.
Накануне, 18 декабря, подросток поссорился с мужчиной. В отместку, охваченный обидой, мальчик ушел из дома.
Опекун написал заявление в полицию. Сейчас парня разыскивают оперативники.
ИСТОЧНИК KP.RU