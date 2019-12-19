«Бойтесь своих желаний!»: Звезда Playboy Мария Лиман рассказала о просьбе Деду Морозу

СЕГОДНЯ 18:26 2019-12-19T18:26:49+03:00

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Звезда Playboy Мария Лиман, которую поклонники привыкли чаще видеть раздетой нежели одетой, решила преподнести новогодний сюрприз. Сексапильная брюнетка из Ростова-на-Дону сообщила, что планирует попасть на прием к главному зимнему волшебнику и подобрала для него правильный наряд.

- Сегодня иду на прием к Деду Морозу, - написала Мария в Инстаграм. - А то последние два года мои желания не исполняются.

liman_maria Я все продолжаю искать... Чего не хватает на фото?

Поэтому красотка решила попросить старца лично. А еще она сообщила, что каждый Новый год загадывает желание, сжигает его и выпивает под бой курантов. И, кстати, первое исполнилось всего через три месяца. Маша тогда попросила у волшебника компьютер. А еще она спросила: верят ли ее фанаты в чудеса?

liman_maria Сегодня иду на приём к Деду Морозу

Поклонники не удержались от сомнительных комплиментов: «Ты в одежде - это же чудо», «Верить надо, но и сама не плошай». Другие же, напротив, писали: «Обнажайся! Другие посты - не интересны!» и «Спасибо за новогоднее настроение».

ИСТОЧНИК KP.RU