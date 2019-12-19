«Бойтесь своих желаний!»: Звезда Playboy Мария Лиман рассказала о просьбе Деду Морозу
Звезда Playboy Мария Лиман, которую поклонники привыкли чаще видеть раздетой нежели одетой, решила преподнести новогодний сюрприз. Сексапильная брюнетка из Ростова-на-Дону сообщила, что планирует попасть на прием к главному зимнему волшебнику и подобрала для него правильный наряд.
- Сегодня иду на прием к Деду Морозу, - написала Мария в Инстаграм. - А то последние два года мои желания не исполняются.
Поэтому красотка решила попросить старца лично. А еще она сообщила, что каждый Новый год загадывает желание, сжигает его и выпивает под бой курантов. И, кстати, первое исполнилось всего через три месяца. Маша тогда попросила у волшебника компьютер. А еще она спросила: верят ли ее фанаты в чудеса?
Поклонники не удержались от сомнительных комплиментов: «Ты в одежде - это же чудо», «Верить надо, но и сама не плошай». Другие же, напротив, писали: «Обнажайся! Другие посты - не интересны!» и «Спасибо за новогоднее настроение».
ИСТОЧНИК KP.RU