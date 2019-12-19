Неадекватный ростовчанин набросился на одного из фельдшеров скорой помощи

СЕГОДНЯ 18:34 2019-12-19T18:34:26+03:00

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В Ростове пациент напал на фельдшера скорой помощи, приехавшего на вызов.

Инцидент произошел сегодня, 19 декабря, в Октябрьском районе донской столицы на улице Таганрогской. Бригада врачей скорой помощи приехала на вызов. Но, зайдя в квартиру, они поняли, что пациент находится в неадекватном состоянии. Мужчина бросился с кулаками на одного из фельдшеров. Стоит отметить, что медики скорой помощи часто подвергаются подобным нападениям во время своей работы.

- Он набросился с кулаками на медика, нанес ей несколько ударов, - сообщил один из очевидцев произошедшего.

На помощь медикам «скорой» приехали санитары из психиатрической лечебницы. Они увезли дебошира в спецзаведение.

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ИСТОЧНИК KP.RU