2019-12-19T19:07:48+03:00
Происшествия

Злостного похитителя зубной пасты сняли камеры видеонаблюдения в ростовском супермаркете

Парень пытался украсть три упаковки зубной пасты
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове парень попытался выкрасть зубную пасту. Фото: скрин с видео "Ростов Главный"В Ростове парень попытался выкрасть зубную пасту. Фото: скрин с видео "Ростов Главный"
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В Ростове парень попытался под покровом ночи совершить кражу в одном из местных супермаркетов.

Инцидент произошел в ночь с 18 на 19 декабря. Молодой человек пробрался в один из супермаркетов в центре города и попытался выкрасть оттуда три упаковки зубной пасты. Но он не сообразил, что может попасть на камеры видеонаблюдения, сто, собственно, и произошло. Эта запись спасла продавцов от разорения на целых 743 рубля.

Видео попало в соцсети и было опубликовано в одном из местных пабликов. Запись незамедлительно прокомментировали пользователи.

«Вот зачем она ему? Понимаю, еда или бухло, но паста ему нафига?», «А для чего вам охрана или она как всегда спит?», «До чего людей довели. Даже пасту воруют», - написали ростовчане.

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Подозреваемого поймали через несколько часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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