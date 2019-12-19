2019-12-19T19:41:44+03:00
Происшествия

В Ростове иномарка насмерть сбила попавшего в ДТП водителя

Мужчина погиб на месте происшествия
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове водитель оказался под колесами иномарки после ДТПВ Ростове водитель оказался под колесами иномарки после ДТПФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ростове погиб водитель, сбитый машиной, после собственного ДТП.

Инцидент произошел на трассе под Новочеркасском в Ростовской области. Сначала на проезжей части столкнулись ГАЗель и Lada Priora. После дорожно-транспортного происшествия 51-летний водитель грузового автомобиля вышел из машины. И именно в этот момент его переехала проезжающая мимо иномарка. Мужчина погиб на месте происшествия от полученных травм.

- Авария произошла в четверг. По предварительным данным, водитель «ГАЗели» после столкновения с легковушкой влетел в металлический разделительный барьер на середине трассы, а затем вышел осмотреть место ДТП. В этот момент его и сбил автомобиль Hyundai Creta, - сообщает портал «Регион online» со ссылкой на пропаганду ГИБДД Ростовской области.

На место аварии приехала бригада врачей «скорой помощи», но спасти мужчину не удалось. «Приора» в результате столкновения опрокинулась в кювет. К счастью, водитель и пассажир легковушки не пострадали.

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Число погибших тоже сократилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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