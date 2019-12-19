Сколько зарабатывают Деды Морозы и Снегурочки в донской столице

СЕГОДНЯ 20:11 2019-12-19T20:11:09+03:00

В Ростов одни из самых дорогих Деды Морозы и Снегурочки Фото: "КП" Архив

Ростов оказался на третьем месте по стоимости услуг сказочных персонажей после Москвы и Санкт-Петербурга

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Рейтинг зарплат Дедов Морозов и Снегурочек составили аналитики популярного сайта «Авито Работа».

Естественно, больше всего новогодние герои зарабатывают в Москве и Санкт-Петербурге. Услуги Деда Мороза и Снегурочки в этих городах стоят 2 340 и 1 950 рублей за вызов. Но и донская столица не отстала от лидеров, Ростов занял третью строчку в представленном рейтинге. Ростовчанам за приглашение сказочных героев предстоит заплатить 1 780 рублей.

Самые дешевые главные гости предстоящего праздника в Тольятти (900 рублей), Ижевске (1 080 рублей) и Ульяновске (1 130 рублей). Исследование экспертов было основано на 10 тысячах актуальных объявлений, опубликованных с 1 по 15 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU