Сколько зарабатывают Деды Морозы и Снегурочки в донской столице
Рейтинг зарплат Дедов Морозов и Снегурочек составили аналитики популярного сайта «Авито Работа».
Естественно, больше всего новогодние герои зарабатывают в Москве и Санкт-Петербурге. Услуги Деда Мороза и Снегурочки в этих городах стоят 2 340 и 1 950 рублей за вызов. Но и донская столица не отстала от лидеров, Ростов занял третью строчку в представленном рейтинге. Ростовчанам за приглашение сказочных героев предстоит заплатить 1 780 рублей.
Самые дешевые главные гости предстоящего праздника в Тольятти (900 рублей), Ижевске (1 080 рублей) и Ульяновске (1 130 рублей). Исследование экспертов было основано на 10 тысячах актуальных объявлений, опубликованных с 1 по 15 декабря.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Где заказать Деда Мороза в Ростове-на-Дону.
Выясняем, сколько стоит дед Мороз и Снегурочка, что они должны делать и как выбрать хорошего волшебника.
ИСТОЧНИК KP.RU