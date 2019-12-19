В донском регионе произошло ДТП с двумя иномарками и автобусом
В Ростовской области произошло ДТП с участием общественного транспорта.
Инцидент произошел в городе Волгодонске на Жуковском шоссе около шести часов вечера. По словам очевидцев, автомобили Lexus и BMW ехали в попутном направлении в сторону атомной станции. В результате столкновения немецкая иномарка отлетела в автобус марки МАЗ. К счастью, на момент аварии пассажиров в общественном транспорте не оказалось.
- В результате ДТП никто не пострадал, - сообщают донские СМИ со ссылкой на пропаганду ГИБДД по Ростовской области.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU