В донском регионе произошло ДТП с двумя иномарками и автобусом

СЕГОДНЯ 21:33 2019-12-19T21:33:08+03:00

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В Ростовской области произошло ДТП с участием общественного транспорта.

Инцидент произошел в городе Волгодонске на Жуковском шоссе около шести часов вечера. По словам очевидцев, автомобили Lexus и BMW ехали в попутном направлении в сторону атомной станции. В результате столкновения немецкая иномарка отлетела в автобус марки МАЗ. К счастью, на момент аварии пассажиров в общественном транспорте не оказалось.

- В результате ДТП никто не пострадал, - сообщают донские СМИ со ссылкой на пропаганду ГИБДД по Ростовской области.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU