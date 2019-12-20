Число отравившихся роллами в Шахтах неумолимо растет

СЕГОДНЯ 07:54 2019-12-20T07:54:29+03:00

На сегодняшний день стало известно уже о 25 случаях

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В Ростовской области в Шахтах число отравившихся роллами в ресторане увеличилось до 25 человек.

Стоит отметить, что ранее сообщалось лишь о восьми пострадавших. Пятеро из отравившихся деликатесами были отправлены в больницу.

- В городе Шахты зарегистрирована групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией с количеством пострадавших 25 человек. Проводится эпидемиологическое расследование, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Ростовской области.

В ведомстве отметили, что на ресторан составлен протокол о временном запрете на работу. В настоящее время все собранные по факту инцидента материалы направлены в суд для решения вопроса об административном приостановлении деятельности общепита.

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Пострадавшие госпитализированы в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU