Число отравившихся роллами в Шахтах неумолимо растет
В Ростовской области в Шахтах число отравившихся роллами в ресторане увеличилось до 25 человек.
Стоит отметить, что ранее сообщалось лишь о восьми пострадавших. Пятеро из отравившихся деликатесами были отправлены в больницу.
- В городе Шахты зарегистрирована групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией с количеством пострадавших 25 человек. Проводится эпидемиологическое расследование, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Ростовской области.
В ведомстве отметили, что на ресторан составлен протокол о временном запрете на работу. В настоящее время все собранные по факту инцидента материалы направлены в суд для решения вопроса об административном приостановлении деятельности общепита.
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Пострадавшие госпитализированы в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU