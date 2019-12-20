Мария Лиман рассказала подписчикам об отношениях с любимым и своих трусиках

СЕГОДНЯ 08:23 2019-12-20T08:30:56+03:00

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Донская секс-бомба Мария Лиман рассказала о своих отношениях с домовым эльфом Добби, известным по фильмам о Гарри Поттере.

Модель пообещала подписчикам показать, с кем же все-таки она проводит ночи и посулила угадавшему подписчику подарок. Но отгадать не смог никто, все оказалось настолько непредсказуемо. На следующий день Мария опубликовала в своем профиле Инстаграм фото, на котором она в одном лишь бежевом бюстгальтере нежится на белоснежных простынях с плюшевой копией домового эльфа Добби из фильмов о «мальчике, который выжил».

Но на этом девушка не остановилась и решила рассказать о своих отношениях с домовиком подробнее. Сначала девушка выложила в сторис фрагмент фильма «Гарри Поттер и тайная комната», где Добби, наконец, становится свободным и оставила неожиданный вопрос. Текст звучал так: «Я подарила Добби свои трусики, а что сделал бы ты?»

"Я подарила Добби свои трусики, а что сделал бы ты?"

В следующей истории Маша поведала о еще более сокровенном. По ее словам, после того, как красотка подарила ему свои трусики (о которых, к слову, мечтают многие), домовой эльф отказался от свободы и остался с моделью навечно.

"Я подарила Добби трусики и он отказался от свободы!" Фото: аккаунт Марии Лиман в Инстаграм

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ИСТОЧНИК KP.RU