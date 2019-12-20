2019-12-20T10:42:19+03:00
Общество

Ростовская бабушка-бегунья чудом избежала ДТП и попала на видео

Пенсионерка перебежала дорогу [видео]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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В донской столице ростовская пенсионерка, перебегающая дорогу на красный свет, среди потока машин стала поводом для горячего обсуждения в социальной сети.

Пожилая горожанка куда-то спешила, поэтому кинулась переходить дорогу, не учитывая запрещающий сигнал светофора. Бабушка не обратила внимания на проезжающие на скорости автомобили. Очевидцы произошедшего принялись комментировать произошедшее.

Пенсионерка судом не попала в ДТП.

- Ну куда вы летите, бабушка. В гроб что ли торопитесь, - заявили мужчины.

Ролик попал в социальные сети. Люди осудили поведение горожанки: «Не переходите дорогу на тот свет», «Тоже удивляюсь, куда они так торопятся?», «Это самые бесстрашные... (дальше не знаю, как написать, чтобы не обидеть стариков)»,«У меня такое ощущение, что бабули считают себя бессмертными... Все время на красный свет перед машинами бегают».

Многие отметили, что часто наблюдают людей, которые игнорируют сигнал светофора, чем провоцируют ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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