В Ростове-на-Дону появилась обновленная версия SKODA SUPERB

СЕГОДНЯ 11:02 2019-12-20T11:02:55+03:00

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В Ростове стартовали продажи обновленной версии автомобиля SKODA SUPERB. Производитель предлагает покупателям еще более просторное авто и еще более передовые технологии.

Обновленный автомобиль увеличился в размерах, они теперь составляют 4861×1864×1468 мм, колесная база при этом выросла до 2841 мм. В модели значительно увеличен багажник, в него можно уместить 584 л грузов.

Экстерьер автомобиля стал более спортивным, в нем появилось больше хромированных деталей и светодиодных фонарей с динамическими указателями поворота. Интерьер обновленного SKODA SUPERB может похвастаться новыми вариантами обивки и декоративных элементов.

Все пассажиры автомобиля смогут почувствовать себя в максимальном комфорте. В модели установлены трехзонный климат контроль и интеллектуальные ассистенты помощи водителю. Водительское кресло оснащено функцией массажа, которая поможет меньше уставать во время длительной поездки.

Обновленный SUPERB оснащается одним из трех турбированных бензиновых двигателей мощностью 150, 180 или 220 л.с. В модели применено несколько технических новшеств. Одно из них — матричные фары Crystal Lighting, которые могут менять интенсивность светового пучка в зависимости от конкретных условий. Также доступны система цифрового усиления голоса для общения водителя и пассажиров задних сидений, аудиосистема Canton и другие передовые технологии.

Модель SKODA SUPERB подойдет практически для любой ситуации. В ней можно отправиться на дачу со всей семьей или поехать на бизнес встречу. Оценить все преимущества автомобиля можно у официального дилера SKODA «Л-Моторс».

Адрес и телефоны официального дилера SKODA «Л-Моторс»

г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, д. 63 Б

тел. +7 (863) 333-90-18, +7 (863) 237-237-7

официальный сайт - http://lmotors-skoda.ru

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