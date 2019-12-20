"Ноги как у страуса!": Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин назвал себя подкаблучником

СЕГОДНЯ 11:42 2019-12-20T11:43:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Валерий Карпин вместе со своей супругой Дарьей отправились на отдых в Мексику. Супруги весело проводят время и часто делятся совместными фотографиями.

vgkarpin Валерий и Дарья Карпины

- Вот вам настоящие туристы в этническом наряде. Только с ногами у меня беда какая-то, как у страуса, да, - поинтересовался мнением подписчиков тренер.

Оказалось, что до того момента, как Валерий Карпин не сообщил о том, что никто не замечал недостатков во внешности главного тренера желто-синих.

- Страусиные ноги забивать не мешали! Главное – голову в песок не прятать, - сообщил один из поклонников Карпина.

- Это чтобы через одну ступеньку было удобнее перешагивать, – предположил другой подписчик.

vgkarpin О какая красота в Мексике это я про жену мою если кто не понял #карпин #karpin #futbol #football #футбол #фкростов #fcrostov #rostovondon #ростовнадону

Многие отметили, что Валерий и Дарья отлично смотрятся вместе и выглядят счастливыми, что подтвердил и сам Карпин. Супруга, пользуясь своим положением - женщина находится в положении и ждет второго ребенка, заставила мужа носить на отдыхе шляпу.

- Перечить беременной жене нельзя, тем более мне, подкаблучнику, - сообщил Валерий Карпин.

В комментариях мужчины согласились с тренером, признав, что не стоит спорить с беременной женщиной.

vgkarpin Жарковато чё-то #карпин #karpin #futbol #football #футбол #фкростов #fcrostov #rostovondon #ростовнадону

Стоит отметить, что благодаря Валерию Карпин ФК "Ростов" добился больших успехов. Команда оказалась на третьем месте РПЛ, набрав 34 очка, Уступив "Зениту" и "Краснодару".

ИСТОЧНИК KP.RU