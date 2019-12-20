"Ноги как у страуса!": Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин назвал себя подкаблучником
Валерий Карпин вместе со своей супругой Дарьей отправились на отдых в Мексику. Супруги весело проводят время и часто делятся совместными фотографиями.
- Вот вам настоящие туристы в этническом наряде. Только с ногами у меня беда какая-то, как у страуса, да, - поинтересовался мнением подписчиков тренер.
Оказалось, что до того момента, как Валерий Карпин не сообщил о том, что никто не замечал недостатков во внешности главного тренера желто-синих.
- Страусиные ноги забивать не мешали! Главное – голову в песок не прятать, - сообщил один из поклонников Карпина.
- Это чтобы через одну ступеньку было удобнее перешагивать, – предположил другой подписчик.
Многие отметили, что Валерий и Дарья отлично смотрятся вместе и выглядят счастливыми, что подтвердил и сам Карпин. Супруга, пользуясь своим положением - женщина находится в положении и ждет второго ребенка, заставила мужа носить на отдыхе шляпу.
- Перечить беременной жене нельзя, тем более мне, подкаблучнику, - сообщил Валерий Карпин.
В комментариях мужчины согласились с тренером, признав, что не стоит спорить с беременной женщиной.
Стоит отметить, что благодаря Валерию Карпин ФК "Ростов" добился больших успехов. Команда оказалась на третьем месте РПЛ, набрав 34 очка, Уступив "Зениту" и "Краснодару".
ИСТОЧНИК KP.RU