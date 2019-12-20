2019-12-20T12:19:33+03:00
Общество

В Гарантийный фонд всё чаще обращаются производители продукции

МАТЕРИАЛ: «ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД РО»
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Фото:«ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД РО»Фото:«ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД РО»
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Не секрет, что банки чаще кредитуют торговые предприятия – оборачиваемость средств там быстрее, да и гибкость маркетинговой политики в связи с изменениями рынка у них больше. Поэтому среди клиентов Гарантийного фонда Ростовской области доля предприятий розничной и оптовой торговли всегда высока.

Однако в этом году все чаще стали поступать заявки на поручительство от отечественных производителей продукции. По мнению Романа Соина, исполнительного директора НКО «Гарантийный фонд РО», это связано с тем, что для производителей действует много программ, предлагающих кредиты, займы и лизинг на льготных условиях.

- «Буквально вчера мы подписали договор поручительства с малым предприятием, производящим пиломатериалы в Белокалитвинском районе, - сообщил Роман Соин. – Индивидуальный предприниматель Минаев Сергей Федорович более 22 лет занимается изготовлением бруса, доски обрезной и необрезной. Среди потребителей его продукции как физические, так и юридические лица. Периодически участвует в муниципальных закупках в качестве поставщика. Не так давно ему потребовалось пополнить запасы леса и материалов, для чего он обратился за кредитом в ПАО «Сбербанк». В банке предпринимателю предложили кредит по льготной программе Минэкономразвития России. Единственной проблемой стал недостаток залогового обеспечения. Тогда в банке порекомендовали обратиться за поручительством в региональный Гарантийный фонд. Фонд обеспечил покрытие кредита на 50%, решив таким образом проблему с залогом.»

Поддержка отечественных производителей во многих программах является приоритетом. Однако в Гарантийном фонде отметили, что помощь с обеспечением привлекаемого финансирования готовы оказывать предприятиям различных видов деятельности. Это могут быть услуги B2B и B2C, переработка сельхозпродукции и вторичного сырья, деятельность в сфере образования, здравоохранения, спорта, информационных технологий, туризма и многие другие виды деятельности, по которым нет законодательных ограничений или запрета на оказание финансовой поддержки.

Подробные условия предоставления поручительства на сайте https://dongarant.ru/

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