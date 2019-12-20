2019-12-20T13:44:43+03:00
Общество

На трассе М-4 "Дон"в аварии погиб мужчина

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Водитель врезался в дерево. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской областиВодитель врезался в дерево. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области
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В пятницу, 20 декабря, в Октябрьском районе Ростовской области произошло ДТП с летальным исходом. Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД, авария произошла на трассе М-4 "Дон".

Фура Daf XF 105 находилась под управлением 60-летнего водителя и задела металлическое ограждение. Большегруз съехал в кювет, а после протаранил дерево.

- В результате полученных травм водитель фуры погиб на месте аварии, - отметили в ведомстве.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверка по факту аварии на донской трассе. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП, в результате которого на трассе погиб 60-летний мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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