«Университет в кругу партнеров и друзей»: В ЮФУ прошла торжественная встреча

СЕГОДНЯ 14:39 2019-12-20T14:39:17+03:00

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В Музее истории ЮФУ Ростова-на-Дону состоялась традиционная торжественная встреча «Университет в кругу партнеров и друзей». Ее организовал Фонд целевого капитала и Ассоциация выпускников вуза.

Известно, что участниками стали более 60 человек. Среди них - известные выпускники, представители бизнеса, партнеры и друзья, студенты и сотрудники вуза. В частности, и.о.ректора ЮФУ Инна Шевченко подчеркнула важность развития Фонда целевого капитала ЮФУ и рассказала о новых направлениях его работы.

Фото: предоставлено пресс-службой ЮФУ

Кроме того, в торжественной обстановке сертификаты и памятные сувениры были вручены победителям традиционных ежегодных конкурсов Фонда целевого капитала ЮФУ «Проект года 2019» и «Прорыв года 2019 – конкурс стипендий ФЦК молодым ученым». А стипендиатам впервые была предоставлена возможность кратко рассказать о своих наиболее значимых достижениях. Кроме того, в 2018-м Фондом целевого капитала ЮФУ учреждена очень значимая премия «За верность университетским традициям», что стало возможным благодаря крупному пожертвованию выпускницы университета Светланы Орловой. В нынешнем году лауреатами премии стали профессор Лариса Андреевна Резниченко и Михаил Борисович Копелиович.

К слову, в этом году Ассоциации выпускников ЮФУ исполняется пять лет. И ее Президент Юрий Колесников не только рассказал о направлениях работы, итогах и перспективах, но и вручил благодарственные письма активно поддерживающим развитие Ассоциации выпускникам.

Фото: предоставлено пресс-службой ЮФУ

Для гостей вечера были подготовлены яркие музыкальные номера: выступление струнного квартета, вокальные песни в исполнении студентов университета - призера конкурса Золотой голос ЮФУ.