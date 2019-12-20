Сидел окровавленный в окне: Голый ростовчанин пытался свести счеты с жизнью после убийства девушки
В пятницу, 20 декабря, днем в Западном жилом массиве Ростова-на-дону произошло убийство. Мужчина жестоко расправился со своей сожительницей.
По предварительной информации, между подозреваемым и его пассией произошла крупная ссора в многоквартирном доме, расположенном по переулку Лунный. Пара какое-то время громко выясняла отношения, а потом и вовсе скандал перешел в драку. В какой-то момент мужчина не смог себя контролировать. Ростовчанин в гневе убил возлюбленную.
Мужчина не обращал внимания на прохожих
Расправившись с жертвой, голый и мужчина вылез в окно и уселся на подоконник, свесив ноги на улицу. Ростовчанин не обращал внимания на все, что происходит вокруг него. Вид окровавленного по пояс горожанина перепугал прохожих, которые в это время оказались неподалеку. Люди сообщили о мужчине в полицию и МЧС.
Спасатели пытались попасть в квартиру Фото: соцсети
Сотрудники служб приехали на место произошедшего. Специалисты протянули лестницу и направили к окровавленному горожанину спасателя.
- Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего преступления. По данному факту проводится проверка, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды-Ростов" собственный источник в правоохранительных органах донского региона.
Очевидцы произошедшего отмечают, что мужчина вел себя неадекватно и проявлял агрессию по отношению к людям.
ИСТОЧНИК KP.RU