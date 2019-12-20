2019-12-20T15:59:03+03:00
Общество

Сидел окровавленный в окне: Голый ростовчанин пытался свести счеты с жизнью после убийства девушки

Очевидцы вызвали мужчине спасателей [фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Трагедия разыгралась в ЗЖМ. Фото: соцсетиТрагедия разыгралась в ЗЖМ. Фото: соцсети
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В пятницу, 20 декабря, днем в Западном жилом массиве Ростова-на-дону произошло убийство. Мужчина жестоко расправился со своей сожительницей.

По предварительной информации, между подозреваемым и его пассией произошла крупная ссора в многоквартирном доме, расположенном по переулку Лунный. Пара какое-то время громко выясняла отношения, а потом и вовсе скандал перешел в драку. В какой-то момент мужчина не смог себя контролировать. Ростовчанин в гневе убил возлюбленную.

Мужчина не обращал внимания на прохожих

Мужчина не обращал внимания на прохожих

Расправившись с жертвой, голый и мужчина вылез в окно и уселся на подоконник, свесив ноги на улицу. Ростовчанин не обращал внимания на все, что происходит вокруг него. Вид окровавленного по пояс горожанина перепугал прохожих, которые в это время оказались неподалеку. Люди сообщили о мужчине в полицию и МЧС.

Спасатели пытались попасть в квартиру Фото: соцсети

Спасатели пытались попасть в квартиру Фото: соцсети

Сотрудники служб приехали на место произошедшего. Специалисты протянули лестницу и направили к окровавленному горожанину спасателя.

- Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего преступления. По данному факту проводится проверка, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды-Ростов" собственный источник в правоохранительных органах донского региона.

Очевидцы произошедшего отмечают, что мужчина вел себя неадекватно и проявлял агрессию по отношению к людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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