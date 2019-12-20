В Ростове-на-Дону суд отправил Марию Давыдову под домашний арест
В пятницу, 20 декабря, Ленинский районный суд донской столицы избрал меру пресечения главе пресс-службы администрации города Марии Давыдовой. Как ранее писала «Комсомольская правда-Ростов», ее подозревают в превышении должностных полномочий.
- Марию Давыдову отправили под домашний арест до 17 февраля 2020 года, - сообщили в суде.
Сейчас в отношении руководителя возбуждено дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ. Накануне Мария Давыдова была задержана. Известно, что поводом к возбуждению дела стали материалы проверки УФАС России по Ростовской области. Ведомство выявило сговор при проведении закупки на оказание услуг по информационному сопровождению деятельности городской администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU