2019-12-20T17:28:18+03:00
Общество

Компанию оштрафовали за некачественные детские игрушки в ростовском магазине

Товар не соответствовал требованиям качества
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Специалисты Роспотребнадзора арестовали товарСпециалисты Роспотребнадзора арестовали товарФото: Алексей ФОКИН
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В донской столице московскую компанию, занимающуюся торговлей в Ростове, оштрафовали за некачественные детские игрушки, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Во время проверки специалистов выяснилось, что в магазине, открытом в одном из торговых центров донской столицы, на 259 игрушках нет единого знака обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза.

Сотрдники надзорного ведомства были вынуждены арестовать товар. Специалисты составили протокол об административном правонарушении, а позже передали материалы дела в мировой суд Ворошиловского района Ростова-на-Дону.

Суд решил, что все детские игрушки, среди которых были пирамидки, кубики, пазлы, куклы и мягкие игрушки, мячики и пластмассовые звери, конфискованы. Компании-нарушителю будет выписан штраф на сумму 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Компанию оштрафовали за некачественные детские игрушки в ростовском магазине
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