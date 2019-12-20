Центр Ростова-на-Дону сковали десятибалльные пробки из-за отключения светофоров

СЕГОДНЯ 18:26 2019-12-20T18:35:01+03:00

В течение двух часов на пяти участках будут отключены светофоры Фото: Михаил ФРОЛОВ

Работа в прежнем режиме будет восстановлена в ближайшее время

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В пятницу, 20 декабря, вечером в донской столице пробки на дорогах в центре города достигли 10-балльной отметки. Всему виной прекращение подачи электричества, которое повлекло отключение светофоров.

Сейчас светофоры не работают на перекрестках: Ворошиловский-Красноармейская, Ворошиловский - Пушкинская, Ворошиловский - М.Горького, проспект Соколова-М.Горького, Соколова-Пушкинская.

- В настоящее время ведутся аварийные работы. Подача электроснабжения будет восстановлена в ближайшие два часа, - рассказали в областном УГИБДД.

Водителей призывают быть предельно внимательными во время поездок по центру города, строго соблюдать правила ПДД и обращать внимание на дорожные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU