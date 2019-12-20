2019-12-20T19:13:31+03:00
Происшествия

Изнасиловавшего ростовчанку 12 лет назад мужчину обнаружили правоохранители

За эти годы подозреваемый уже несколько раз успел отсидеть в тюрьме
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове раскрыли преступление 12-летней давностиВ Ростове раскрыли преступление 12-летней давностиФото: "КП" Архив
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В донской столице девушка опознала мужчину, изнасиловавшего ее 12 лет назад.

В ходе следствия стало известно, что в июне 2007 года 28-летний ростовчанин напал на 16-летнюю прохожую. Инцидент произошел в самом центре города - на улице Береговой. Девушка пыталась сопротивляться, но мужчина оказался сильнее. Злоумышленник жестоко надругался над своей жертвой, а затем скрылся с места происшествия.

В течение 12 лет правоохранители разыскивали подозреваемого, и, наконец, спустя долгие годы, им удалось выйти на его след. Следователи выяснили, что за это время мужчина неоднократно успел отсидеть в тюрьме за различные преступления, в том числе и изнасилования.

- Уже повзрослевшая девушка смогла узнать в уголовнике напавшего на нее насильника. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по соответствующей статье уголовного кодекса. Очень скоро сексуальный маньяк предстанет перед судом, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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Также ее жестоко избили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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