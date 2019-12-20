В продаже краснокнижной рыбы заподозрили донского бизнесмена

СЕГОДНЯ 19:47 2019-12-20T19:47:21+03:00

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В Ростовской области директор магазина рыбной продукции подозревается в продаже краснокнижной рыбы.

В ходе следствия выяснилось, что 41-летний бизнесмен из Аксая торговал рыбой, занесенной в Красную книгу. Кроме того, в его магазине продавалась опасная продукция сомнительного качества, которая могла нанести вред здоровью покупателей. Торговые точки были расположены в донском регионе.

В настоящее время правоохранители пытаются выяснить личности поставщиков, которые поставляли запрещенной продукцию в магазины. В торговых точках были проведены обыски, правоохранители изъяли больше семи тонн красной и черной икры.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU