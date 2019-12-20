2019-12-20T20:32:37+03:00
Происшествия

В Ростове на проспекте Шолохова маршрутка врезалась в столб

К счастью, в аварии никто не пострадал
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове маршрутка врезалась в столб. Фото: соцсетиВ Ростове маршрутка врезалась в столб. Фото: соцсети
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В Ростове случилась авария с участием общественного транспорта.

Инцидент произошел сегодня, 20 декабря, на проспекте Шолохова в районе остановки «Заводская». По словам очевидцев, маршрутное такси врезалось в столб.

- Водитель маршрутки не справился с управлением и влетел в столб. Пассажиры, которые находились на крайних сидениях, от сильного удара чуть не упали. Пострадавших нет. Все пассажиры отделались легким испугом, - сообщают очевидцы в соцсетях.

Стоит отметить, что ДТП с участием общественного транспорта очень часто происходят в донской столице. Водители устраивают гонки на проезжей части и подвергают опасности жизни пассажиров и пешеходов.

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По словам очевидцев, водитель превысил скорость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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