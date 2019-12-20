В Ростове на проспекте Шолохова маршрутка врезалась в столб
В Ростове случилась авария с участием общественного транспорта.
Инцидент произошел сегодня, 20 декабря, на проспекте Шолохова в районе остановки «Заводская». По словам очевидцев, маршрутное такси врезалось в столб.
- Водитель маршрутки не справился с управлением и влетел в столб. Пассажиры, которые находились на крайних сидениях, от сильного удара чуть не упали. Пострадавших нет. Все пассажиры отделались легким испугом, - сообщают очевидцы в соцсетях.
Стоит отметить, что ДТП с участием общественного транспорта очень часто происходят в донской столице. Водители устраивают гонки на проезжей части и подвергают опасности жизни пассажиров и пешеходов.
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По словам очевидцев, водитель превысил скорость.
ИСТОЧНИК KP.RU