В Ростове на проспекте Шолохова маршрутка врезалась в столб

СЕГОДНЯ 20:32 2019-12-20T20:32:37+03:00

К счастью, в аварии никто не пострадал

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В Ростове случилась авария с участием общественного транспорта.

Инцидент произошел сегодня, 20 декабря, на проспекте Шолохова в районе остановки «Заводская». По словам очевидцев, маршрутное такси врезалось в столб.

- Водитель маршрутки не справился с управлением и влетел в столб. Пассажиры, которые находились на крайних сидениях, от сильного удара чуть не упали. Пострадавших нет. Все пассажиры отделались легким испугом, - сообщают очевидцы в соцсетях.

Стоит отметить, что ДТП с участием общественного транспорта очень часто происходят в донской столице. Водители устраивают гонки на проезжей части и подвергают опасности жизни пассажиров и пешеходов.

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По словам очевидцев, водитель превысил скорость.

ИСТОЧНИК KP.RU