2019-12-20T21:40:49+03:00
Происшествия

Трамвай сошел с загрязненных рельс в Ростове-на-Дону

В произошедшем виноват заезжающий во дворы КаМАЗ
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове трамвай сошел с рельс. Фото: "Ростов Главный"В Ростове трамвай сошел с рельс. Фото: "Ростов Главный"
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В Ростове-на-Дону трамвай сошел с рельс из-за грязи на дороге.

Инцидент произошел сегодня, 20 декабря, ранним утром на улице Осипенко. Очевидцы утверждают, что это уже третий случай на этом месте за полгода. Рабочие попытались поставить трамвай на рельсы.

Свидетели сфотографировали последствия произошедшего и выложили в одном из местных пабликов соцсети.

- На улице Осипенко рельсы сварены из нескольких фрагментов и постоянно расходятся, - написал автор снимка.

«Когда этот неликвидный транспорт уберут? Можно пару автобусов взамен одного трамвая по этим же маршрутам. Это дешевле, чем трамваи и вся инфраструктура к ним», - написали горожане в комментариях.

В РТК сообщили, что именно в этом месте на рельсах было очень много грязи.

- Заезжал КАМАЗ во двор частного сектора. Получился юз и выбросило вагон. Когда вагон сошел, потянул рельс и порвало 2 тяги, - отметили в РТК.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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