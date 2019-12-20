В Таганроге не справившийся с управлением водитель сбил пешехода
В Ростовской области иномарка сбила пешехода на проезжей части.
Инцидент произошел сегодня, 20 декабря, на улице Канатной в городе Таганроге. По словам очевидцев, водитель автомобиля марки Hyundai не справился с управлением и сбил пешехода, переходящего проезжую часть.
- С различного рода повреждениями пострадавший, 49-летний мужчина, был доставлен в больницу, - сообщают местные СМИ со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
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ИСТОЧНИК KP.RU