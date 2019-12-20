В Таганроге не справившийся с управлением водитель сбил пешехода

СЕГОДНЯ 22:03 2019-12-20T22:03:17+03:00

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В Ростовской области иномарка сбила пешехода на проезжей части.

Инцидент произошел сегодня, 20 декабря, на улице Канатной в городе Таганроге. По словам очевидцев, водитель автомобиля марки Hyundai не справился с управлением и сбил пешехода, переходящего проезжую часть.

- С различного рода повреждениями пострадавший, 49-летний мужчина, был доставлен в больницу, - сообщают местные СМИ со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU