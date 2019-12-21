2019-12-21T11:58:23+03:00
Общество

Ростовская школьница умерла после падения с 14 этажа

Медики констатировали смерть девочки
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Медики не смогли спасти жизнь девочкиМедики не смогли спасти жизнь девочкиФото: Олег УКЛАДОВ
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В Ростове-на-Дону 16-летняя девочка погибла, упав с высоты многоэтажного дома. Трагедия произошла накануне около 15 часов 20 декабря на улице 2-й Краснодарской.

По словам очевидцев, труп школьницы обнаружили возле подъезда. Люди считают, что девочка упала с высоты 14-го этажа. Прибывшие на место медики констатировали смерть. Школьница никогда не проживала в этом доме и пришла к нему в одиночестве.

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах случившегося. Они опросили родственников, друзей погибшей и жильцов дома на 2-й Краснодарской, где произошла трагедия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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