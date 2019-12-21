"Дом.ru" провели эксперимент — откроют ли дети двери незнакомцам в Ростове-на-Дону?

СЕГОДНЯ 10:42 2019-12-21T10:42:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Компания «Дом.ru» провела в Ростове-на-Дону социальный эксперимент «Серый Волк на страже детской безопасности», цель которого - привлечение внимания общественности и СМИ к вопросам детской безопасности и новым технологиям, которые ее способны обеспечить. В нем приняли участие семьи с детьми в возрасте от 6 до 12 лет, и по результатам эксперимента, 4 из 8 детей открывают дверь посторонним людям.

Эксперимент проводился с согласия родителей в театрализованном игровом формате с участием семейного психолога. Актёр в костюме волка звонили в домофон и просили детей, которые были дома одни, впустить их в подъезд. Все дети участвующие в эксперименте детей не поддались на уговоры волка. Те, у кого установлены «умные» видеодомофоны, могли смотреть на это глазами детей через мобильное приложение «Умный Дом.ru».

Вне зависимости от результата эксперимента, каждый ребенок получил от волка подарок – игрушку как напоминание о том, что безопасность - прежде всего, а семейный психолог рассказала родителям, как и когда нужно начинать говорить с детьми о соблюдении этих правил. Она отметила, что ребёнку непросто оставаться дома одному, особенно в первое время, поэтому, если в течение дня он соблюдал правила, важно это отметить и сказать: «Что вы им гордитесь, даже если он вел себя не совсем по правилам, выделите небольшой элемент правильного поведения и похвалите за него.

Одним из решений вопроса детской безопасности могут стать «умные» домофоны, которые позволяют открывать двери в подъезд и наблюдать за обстановкой на улице с экрана смартфона. Благодаря этой технологии не только ребенок, оставаясь дома один, может посмотреть, кто звонит в домофон, но и родители вовремя проконтролировать ситуацию, так как видеовызов поступит на их телефон.

Современные технологии облегчают жизнь родителям и детям, помогая сделать ее комфортной и безопасной. Компания «Дом.ru» уже запустила проект по обустройству домов «умными» домофонными панелями в 35 городах. Благодаря этому решению вы можете увидеть происходящее во дворе и открыть дверь в подъезд, только убедившись, что гость действительно тот, за кого себя выдает. В 2019 году в Ростове-на-Дону было установлено более 150 домофонных панелей в подъездах.

Жители также могут самостоятельно инициировать замену оборудования на современное и технологичное. Для этого необходимо провести собрание, проголосовать за установку «умного» домофона и обратиться с предложением в свою управляющую компанию.