"Слоны и Дед Мороз" подарили праздник маленьким пациентам Ростовской клинической больницы

СЕГОДНЯ 11:48 2019-12-21T11:56:38+03:00

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В преддверии Нового Года артисты Ростовского государственного цирка и программы "Слоны и Дед Мороз" приехали в гости к маленьким пациентам Ростовской областной детской клинической больницы, чтобы подарить им настоящую сказку, праздник и вручить подарки!

Дети с радостью фотографировались с учасниками представления. Фото: предоставлено Ростовским цирком

С приветственным словом выступил руководитель Ростовского Государственного Цирка Игорь Байтингер и поздравил малышей с наступающим Новым Годом.

Пред маленькими пациентами также выступили воспитанники детской цирковой студии. Фото: предоставлено Ростовским цирком

Для юных зрителей было подготовлено вступление с участием Деда Мороза и Снегурочки,невероятно смешного клоуна БО (Заслуженный артист России Борис Оскотский), заслуженного артист а России Бориса Артемьева с дрессированной собачкой Бароном, а также юных артистов из Народной цирковой студии «Поиск» Дворца творчества детей и молодежи г. Ростова-на-Дону.

Маленькие пациенты с интерсом смотрели представление. Фото: предоставлено Ростовским цирком

Все маленькие зрители после представления получили подарок от программы "Слоны и Дед Мороз" игрушечного слоника.

Дети были рады празднику. Фото: предоставлено Ростовским цирком

ИСТОЧНИК KP.RU