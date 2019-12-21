"Слоны и Дед Мороз" подарили праздник маленьким пациентам Ростовской клинической больницы
В преддверии Нового Года артисты Ростовского государственного цирка и программы "Слоны и Дед Мороз" приехали в гости к маленьким пациентам Ростовской областной детской клинической больницы, чтобы подарить им настоящую сказку, праздник и вручить подарки!
Дети с радостью фотографировались с учасниками представления. Фото: предоставлено Ростовским цирком
С приветственным словом выступил руководитель Ростовского Государственного Цирка Игорь Байтингер и поздравил малышей с наступающим Новым Годом.
Пред маленькими пациентами также выступили воспитанники детской цирковой студии. Фото: предоставлено Ростовским цирком
Для юных зрителей было подготовлено вступление с участием Деда Мороза и Снегурочки,невероятно смешного клоуна БО (Заслуженный артист России Борис Оскотский), заслуженного артист а России Бориса Артемьева с дрессированной собачкой Бароном, а также юных артистов из Народной цирковой студии «Поиск» Дворца творчества детей и молодежи г. Ростова-на-Дону.
Маленькие пациенты с интерсом смотрели представление. Фото: предоставлено Ростовским цирком
Все маленькие зрители после представления получили подарок от программы "Слоны и Дед Мороз" игрушечного слоника.
Дети были рады празднику. Фото: предоставлено Ростовским цирком
ИСТОЧНИК KP.RU