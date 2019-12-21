2019-12-21T11:56:38+03:00
Общество

"Слоны и Дед Мороз" подарили праздник маленьким пациентам Ростовской клинической больницы

Дети получили памятные подарки
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Дети оказались в восторге от шоу. Фото: предоставлено Ростовским циркомДети оказались в восторге от шоу. Фото: предоставлено Ростовским цирком
Изменить размер текста:

В преддверии Нового Года артисты Ростовского государственного цирка и программы "Слоны и Дед Мороз" приехали в гости к маленьким пациентам Ростовской областной детской клинической больницы, чтобы подарить им настоящую сказку, праздник и вручить подарки!

Дети с радостью фотографировались с учасниками представления. Фото: предоставлено Ростовским цирком

Дети с радостью фотографировались с учасниками представления. Фото: предоставлено Ростовским цирком

С приветственным словом выступил руководитель Ростовского Государственного Цирка Игорь Байтингер и поздравил малышей с наступающим Новым Годом.

Пред маленькими пациентами также выступили воспитанники детской цирковой студии. Фото: предоставлено Ростовским цирком

Пред маленькими пациентами также выступили воспитанники детской цирковой студии. Фото: предоставлено Ростовским цирком

Для юных зрителей было подготовлено вступление с участием Деда Мороза и Снегурочки,невероятно смешного клоуна БО (Заслуженный артист России Борис Оскотский), заслуженного артист а России Бориса Артемьева с дрессированной собачкой Бароном, а также юных артистов из Народной цирковой студии «Поиск» Дворца творчества детей и молодежи г. Ростова-на-Дону.

Маленькие пациенты с интерсом смотрели представление. Фото: предоставлено Ростовским цирком

Маленькие пациенты с интерсом смотрели представление. Фото: предоставлено Ростовским цирком

Все маленькие зрители после представления получили подарок от программы "Слоны и Дед Мороз" игрушечного слоника.

Дети были рады празднику. Фото: предоставлено Ростовским цирком

Дети были рады празднику. Фото: предоставлено Ростовским цирком

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону произошла тройная авария
"Слоны и Дед Мороз" подарили праздник маленьким пациентам Ростовской клинической больницы
В Ростове-на-Дону водителей автобусов будут штрафовать за простои на остановках
"Дом.ru" провели эксперимент — откроют ли дети двери незнакомцам в Ростове-на-Дону?
Ростовская школьница умерла после падения с 14 этажа
В Ростове-на-Дону выбрали перевозчика на маршрут №85А
Плохой отец: Житель Ростовской области два года насиловал несовершеннолетнюю дочь
В Таганроге не справившийся с управлением водитель сбил пешехода
Трамвай сошел с загрязненных рельс в Ростове-на-Дону
В Ростовской области фура врезалась в металлический барьер и дерево
В Ростове на проспекте Шолохова маршрутка врезалась в столб
В продаже краснокнижной рыбы заподозрили донского бизнесмена
Изнасиловавшего ростовчанку 12 лет назад мужчину обнаружили правоохранители
Центр Ростова-на-Дону сковали десятибалльные пробки из-за отключения светофоров
Компанию оштрафовали за некачественные детские игрушки в ростовском магазине