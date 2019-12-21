В Ростове-на-Дону произошла тройная авария

СЕГОДНЯ 12:14 2019-12-21T12:14:28+03:00

В ДТП попали два легковых автомобиля и "ГАзель"

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В субботу, 21 ноября, произошло ДТП с участием двух автомобилей такси и «Газели». Как сообщили в пресс-службы ГИБДД, в аварии пострадал один из пассажиров такси.

Авария произошла в 6:30 на улице Нагибина, 38. Водитель иномарки «Шкоде Рапид» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в своего 41-летнего коллегу на «Рено Логан». В результате «Шкоду» отбросило в «Газель», за рулем которой был 42-летний водитель.

- В результате ДТП пострадал и был доставлен в больницу 37-летний пассажир «Шкоды», который получил незначительные травмы. Мужчине оказали медицинскую помощь на месте, - отметили в ведомстве.

По информации очевидцев тройной аварии, иномарки сильно пострадали. Разбитый «Рено» отлетел на обочину и врезался в дорожный знак.

ИСТОЧНИК KP.RU