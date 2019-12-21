Четверых осужденных помиловали в Ростовской области
В донском регионе четырех осужденных освободили от отбывания наказания в местах лишения свободы. Решение приняла комиссия по вопросам помилования.
В этом году в комиссию поступило 150 ходатайств о помиловании. Комиссия изучали личности осужденных, условия их жизни, характер и степень тяжести преступлений.
– Губернатору было рекомендовано отклонить ходатайства 146 человек, а четырех – помиловать, то есть освободить от дальнейшего отбывания наказания, – отметили в пресс-службе правительства.
Соответствующие документы были направлены на утверждение президенту Российской Федерации.
В прошлом году ходатайства о помиловании подали 128 человек. Даже несмотря на положительные характеристики из режимных учреждений, но ни одного заключенного не освободили на свободу.
ИСТОЧНИК KP.RU