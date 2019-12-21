Четверых осужденных помиловали в Ростовской области

СЕГОДНЯ 14:08 2019-12-21T14:08:31+03:00

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В донском регионе четырех осужденных освободили от отбывания наказания в местах лишения свободы. Решение приняла комиссия по вопросам помилования.

В этом году в комиссию поступило 150 ходатайств о помиловании. Комиссия изучали личности осужденных, условия их жизни, характер и степень тяжести преступлений.

– Губернатору было рекомендовано отклонить ходатайства 146 человек, а четырех – помиловать, то есть освободить от дальнейшего отбывания наказания, – отметили в пресс-службе правительства.

Соответствующие документы были направлены на утверждение президенту Российской Федерации.

В прошлом году ходатайства о помиловании подали 128 человек. Даже несмотря на положительные характеристики из режимных учреждений, но ни одного заключенного не освободили на свободу.

ИСТОЧНИК KP.RU